Mersin'de konut satışları geçen yıla göre düşüş yaşadı

Müjde DEMİR

Mersin’de konut satışlarının, 2023 mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 16,8 oranında azalarak 3 bin 67 olduğunu ve yüzde 2,9 pay ile Türkiye konut satışlarında 6. sırada yer aldığını belirten Canpolat, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin, Mersin’deki konut satışlarına etki ettiğini ve bir önceki yıla oranla düşüş yaşandığını ifade etti.

Canpolat, “Depremden önce konut fiyatlarında fahiş artışlar yoktu. Depremden hemen sonra fiyatlarda yüzde 350 artış yaşandı” dedi. Mersin’e depremden sonra yaklaşık 1 milyon göçün yaşandığını söyleyen Canpolat, bununla beraber fiyatlarda da tekrar bir yükselme görüldüğünü kaydetti.

Canpolat, “Kiralık ve satılık gayrimenkul fiyatlarında ciddi bir artış meydana geldi. Minimum 1+1 kiralık ev fiyatı 5 bin-10 bin TL, 2+1 8 bin -13 bin TL arası, 3+1 13 bin- 20 bin TL arası gerçekleşiyor. Satılık 1+1 ev fiyatları 1 milyon TL, 3+1 satılık ev fiyatları ise 5 milyondan başlıyor” diye konuştu.