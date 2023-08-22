Mersinli emlakçılar tek çatı altında toplanacak

Müjde DEMİR

Mersinli emlakçıların tek bir sistem ile kayıt ilanlarını yükleyecekleri ve müşterilerin talebine uygun ilanı tek bir tuş ile anında erişim kolaylığı sağlayacağı, CRM ve MLS Programı’ çalışmalarına başladıklarını kaydeden Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, dünya genelinde 12 milyon insanın kullandığı CRM ve MLS Programını, Türkiye’de ilk defa Mersin’de hayata geçirerek, emlakçıların konut ilanlarına verdikleri yüksek maliyeti ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

CRM ve MLS Programı hakkında bilgi veren Canpolat, “CRM programı vatandaşların ilanları gördüğü, MLS programı ise sadece üye emlakçıların konut ilanlarını yüklediği bir sistemdir. Mersin’den sonra Türkiye genelinde de bu programı sürdüreceğiz” diye konuştu. Mersin’de bu programı hayata geçirerek, meslektaşlarının ve danışmanlarının sahaya çıkıp kayıt arayışlarına son vermeyi amaçladıklarını kaydeden Canpolat, “Bu programa sadece yetki belgesine sahip emlakçılar girebilecek.

Sistem oturana kadar ilk 6 ila 12 ay ücretsiz olacak. Sonrasında ise cüzi miktarda fiyat tarifesi uygulanacak” açıklamalarında bulundu. Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile bir araya gelen Canpolat, birlikte yürütecekleri iş birliği projeleri hakkında da bilgi verdi.

Canpolat, 2 yıl önce kurulan Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği (KTEB)’ne bağlı meslektaşlarına iki ayrı eğitim vereceklerini dile getirerek, “MYK Seviye -5 ve ayrıca Toros Üniversitesi iş birliğinde online 100 saatlik mesleki eğitim belgesi vereceğiz. Avrupa’da da karşılıklılık ilkesi kapsamında bu belgelerin KKTC’deki emlakçıların da yararlanmasını sağlayacağız.

Gayrimenkul yatırımları açısından KKTC büyük bir pazar. Üyelerimizde yatırım yapacak olan müşterilerini KKTC’ye yönlendirecek. Aynı şekilde KTEB’de kendi yatırımcılarını Mersin’e yönlendirerek ikili ilişkileri güçlendireceğiz” dedi.