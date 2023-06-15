Müstakil eve talep artınca ‘Yeşil Mahalle’yi kurdu

Nurdoğan ARSLAN

Kırklareli-Elmacık’ta 44 bin metrekare turizm imarlı alanda 168 bungalov evden oluşan ‘Yeşil Mahalle’ projesini hayata geçiren şirket, arsa geliştirme işinden sonra inşaat sektörüne de adım attı. Çanakkale, Antalya gibi bölgelerde yeni projelere hazırlanan Yeşil Vadi, özellikle Ege Bölgesi’ni radarına aldı. Şirket, Ankara Beypazarı’nda yeni arsa projesi için de düğmeye bastı.

Trakya’ya ilgi artınca projeler sıralandı

Yeşil Mahalle projesinin 59 ve 89 metrekare olmak üzere iki farklı tipten oluştuğunu açıklayan Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan, lansmana özel yüzde 25 indirim yaptıkları fiyatların 1.5 ile 1.9 milyon TL arasında olduğunu belirtti.

Tamamı ahşap malzemeden yapılan evlerin yüzde 35’ini sattıklarını kaydeden Orhan, 5 etaptan oluşan projenin 1 ve 2’nci etabını temmuz ayında, tamamını ise 2 yıl içerisinde teslim edeceklerini duyurdu. İstanbul ve çevre illerde yatırıma devam ettiklerini belirten Orhan, “Gelen taleplere baktığımızda İstanbul’a yakın olup, müstakil bir evim olsun diyen bir müşteri kitlemiz oluştu" dedi.

Son birkaç yıldır Trakya bölgesine ilginin arttığını ifade eden Orhan, “Yatırım noktasında son yıllarda bu bölgede inanılmaz bir talep oluştu. Biz de bu talep doğrultusunda Tekirdağ - Şarköy’de çok özel bir proje geliştirdik. Denize sıfır, 70 villadan oluşacak bu butik projemizi de yakın zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

Orta gelirli için Ankara’da arsa

Rafet Orhan, yoğun talep sebebiyle Trakya’da fiyatların yükseldiğini söyledi. Orhan, “Bugüne kadar İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale’yi kapsayan Trakya Bölgesi’nde önemli yatırımlar yaptık ve bunu sürdürüyoruz. Bu bölge yatırımcısına daima kazandırıyor. Gelen yoğun talep üzerine şimdi de orta gelirli vatandaşlarımız için Başkent Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yeni arsa projemiz için düğmeye bastık. Bununla beraber yüksek kur ve enflasyon sebebiyle konut ve arsa erişimine zorlanan vatandaşlarımız için portföyümüze tarla yatırımını da ekleme kararı aldık” dedi.