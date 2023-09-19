Ortalama konut fiyatı 2 milyon 859 bin TL oldu

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Türkiye genelinde ağustos ayında 122 bin 91 adet konut satışı gerçekleşti. Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 11 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde1 azalış gösterdi.

Endeksa’nın verilerine göre ise Türkiye genelinde ağustos ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 110 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 21 bin 997 TL olurken, bir konuta sahip olmak için gereken ortalama fiyat 2 milyon 859 bin 610 TL olarak belirlendi. Ortalama bir konut yatırımının geri dönüş süresi 16 yıl oldu.

İstanbul konut satışında en yüksek paya sahip

Ağustos ayında konut satışlarında İstanbul 17 bin 408 adet ve yüzde 14 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 7 konut satışı ve yüzde 9 pay ile Ankara, 6 bin 504 konut satışı ve yüzde 5 pay ile İzmir izledi.

Endeksa verilerine göre ağustos ayı sonu itibarıyla İstanbul’da konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 92, ortalama konut metrekare satış fiyatı 33 bin 728 TL, ortalama konut fiyatı 4 milyon 47 bin 360 TL. Ankara’da satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde125 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 17 bin 823 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 316 bin 990 TL. İzmir’de ise yıllık değer artışı yüzde105, ortalama konut metrekare satış fiyatı 27 bin 741 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 606 bin 330 TL.

Yıllık değer artışında Hatay birinci oldu

Endeksa verilerine göre, ağustos ayında en çok konut satışının olduğu ilk 30 il değerlendirildiğinde yıllık satılık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Hatay, Ankara ve Elazığ. Hatay’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 165 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 17 bin 145 TL, ortalama konut satış fiyatı 2 milyon 640 bin 330 TL oldu.

İpotekli satış bir yılda yüzde 26 yükseldi

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde13 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 azalış göstererek 16 bin 375 TL oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde13 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde12 artarak 35 bin 310 oldu.

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde29 oldu. İlk el konut satışları 2023 Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde14 azalarak 238 bin 109 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde3 artış göstererek 86 bin 781 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde71 oldu. İkinci el konut satışları 2023 Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde16 azalarak 559 bin 309 olarak gerçekleşti.

Yabancılar en çok İstanbul’dan ev aldı

Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde9 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde42 azalış göstererek 3 bin 58 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 66 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 919 konut satışı ile Antalya, 248 konut satışı ile Mersin izledi.