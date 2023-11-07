Özhaseki: Depremzedelerin hikayesi yarım kalmayacak

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da ailesiyle yaşadığı ev yıkılan ve enkazdan kurtarılan Abdurrahman Kürkoğlu'nun bakanlığın hibe ve desteğiyle yürütülen "Yerinde Dönüşüm Projesi"yle ilgili görüşlerini anlattığı videoyu paylaştı.

Abdurrahman Kürkoğlu videoda, depremde yıkıldıktan sonra "Yerinde Dönüşüm Projesi"yle yeniden inşa edilmeye başlanan evinin önünde, çocukluğunun geçtiği mahallesiyle ilgili duygularını anlattı.

Kürkoğlu, "Bütün arkadaşlıklarım, aile bağlarımızın hepsi bu mahallede. Yere düştüğümüz yer de burasıdır, mutlu olduğumuz yer de, düğünümüzü yaptığımız, halayımızı çektiğimiz yer de burasıdır. Yine aynı şekilde acılarımızı yaşadığımız yer de burasıdır. Mahalleye dönmek bunun için, bizim için çok önemli çünkü kaldığımız yerden devam etmek istiyorduk." ifadelerini kullandı.

Depremde yıkılan dört katlı evlerinin memur anne babasının 40 yıllık emeğiyle yapıldığını, borcunun depremden hemen önce bittiğini kaydeden Kürkoğlu, depremde bu emeğin kaybolup gittiğini belirtti. Kürkoğlu, evlerinin "Yerinde Dönüşüm Projesi"yle yeniden inşasına ilişkin duygularını şöyle anlattı:

"Baba yadigarı yerimizdi burası, tekrar dönmemiz, devletin de buna, bize aracılık etmesi, destek vermesi çok çok güzel ve çok çok önemliydi. Yerimizde inşaatımızı yapmamızı, minimum biz iki sene üç sene diye bekliyorduk. Ancak çok hızlı bir şekilde devlet bütün imkanlarını seferber etti ve şu ana kadar her şey sorunsuz şekilde ilerliyor."

Yerinde Dönüşüm'e başvuru çağrısı

Bakan Özhaseki, videonun yer aldığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Yerinde Dönüşüm'le mahallemize dönüyoruz. Abdurrahman kardeşimin ve depremzede vatandaşlarımızın hikayesi yarım kalmayacak. İnşallah düğün dernekler yine kurulacak, komşuluklar eski samimiyetiyle yeniden canlanacak. Devletimiz her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın yanında, yanı başında. Yuvalarımızı el birliğiyle, tüm gücümüzle, hızla inşa ediyoruz Abdurrahman kardeşim ve ailesi Yerinde Dönüşüm'le evlerinin yapımını yarıladı. Afetzede kardeşlerim sıra siz de 'Yerinde Dönüşüm' için geç kalmayın."

Yerinde Dönüşüm Projesi

Yerinde Dönüşüm Projesi, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının denetiminde, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) güvencesinde, kendi iş yeri ve evlerini yerinde inşa etmek isteyen afetzedelere hibe ve kredi desteği verilerek yürütülüyor.

Evini, iş yerini yerinde dönüştürmek isteyenler için proje kapsamında, konutlar için 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi, iş yerleri için 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi veriliyor.

Projeye bugüne kadar yaklaşık 240 bin başvuru yapıldı.