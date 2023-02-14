Son günlerin en çok sorulan sorusu 'Evim sağlam mı?' Dikkat! 'Bu binalar çok tehlikeli'

Türkiye’nin deprem gerçeğiyle acı bir şekilde tekrardan yüzleştiğini belirten Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp “Bölgede binlerce bina yıkıldı. Bazıları sağlam gözüküyor olsa da çok riskli yapılar. O nedenle vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Öte yandan çevre iller ve İstanbul’daki vatandaşlar da kendi evlerinin sağlamlığı konusunda endişe ediyor. Bu noktada evlerinin sağlamlığını anlamalarının birkaç yolu bulunuyor" açıklamasını yaptı.

"Binanın deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığı çok önemli. Zemin etüd raporu, dış ve iç çatlaklar, daire ve binaya yapılan müdahaleler, kolon ve kirişlerde değişim de incelenmesi gerekiyor" diyen Alp, "Dere yatağında, sulu zeminde, çevresine göre çukur yerlerde olan binalar çok tehlikeli” dedi.

Altında iş yer varsa dikkat!

Altında iş yeri bulunan binalara daha da dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Alp, “Hem son İzmir depremine hem de bu depremde gördük ki altında market, banka, spor salonu, mağazaların bulunduğu birçok bina yıkıldı. Çünkü bu iş yerleri, alanlarını büyütmek için kolonları kesebiliyor. O yüzden altında iş yeri olan binalar daha dikkatli incelenmeli. Yine aynı şekilde binaların bodrumuna da bakılmalı. Bodrumda rutubet olmamalı. Eğer varsa binanın su yalıtımı iyi yapılmamış ve bunun sonucunda taşıyıcı sistemler paslanmış olabilir” diye konuştu.

Risk raporu çıkarın

Alp, evini incelemek isteyenlere ayrıca şunları söyledi:

“- Evde kolon ve kirişlerin çatlak olup olmadığı kontrol edilmeli. Bina dolgu ya da çamurlu yerdeyse risk vardır. Duvarlarda çatlak olup olmadığına, duvarın inceliğine, yamulmalara bakılmalı. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen kuruluşlar, belediyeler ve özel kurumlar tarafından riskli yapı tespiti yapılıyor.

- Eğer evinizi riskli görüyorsanız bir uzman çağırmalısınız. Binanın durumu, zeminin analizi, binanın fay hatlarına olan yakınlığı detaylı olarak incelenir. Son olarak binadan karot ve parça alınarak risk raporu çıkarılır.”