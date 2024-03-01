THY ile Emlak Konut GYO arasında imzalar atıldı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) İstanbul Arnavutköy Dursunköy 3. Etap 1. Kısım sözleşme imzalanması hakkında açıklama yaptı.

Emlak Konut GYO ile Türk Hava Yolları A.O. arasında imzalanan 28 Mayıs 2018 tarihli sözleşme kapsamında ihale edilen İstanbul Arnavutköy Dursunköy 3. Etap 1. Kısım Konut, Ticaret ve Sosyal Donatı İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici KUZU Toplu Konut İnş. A.Ş. ile 27 Şubat 2024 tarihinde imzalandı.

THY- Emlak Konut GYO Arnavutköy Dursunköy 3. Etap 1. Kısım'ın sözleşme bedeli 3 milyar 334 milyon 500 TL+KDV olarak açıklandı.

THY- Emlak Konut GYO Arnavutköy Dursunköy projesinin ismi Yenişehir Evleri olarak açıklandı. İstanbul Havalimanı'na yakın konumda hayata geçirilecek projede, 1+1, 2+1, 3+1 konut tipleri yer alıyor. Projede toplam 12 bin 500 civarında konutun olması planlanıyor.

Emlak Konut GYO ile THY ortaklığıyla hayata geçirilen sosyal konut projesinde toplam konut sayısı üzerinden en fazla kontenjan yüzde 20 ile gençlere ayrılmıştı. Ayrıca projeden engelli vatandaşlara yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5 kontenjan ayrıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz Aralık ayında Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, Arnavutköy’de İstanbul Havalimanı’na 5.5 kilometre uzaklıkta inşaatları devam eden 12 bin 500 civarındaki konutlardaki son durum inceledi.

Teslim tarihleri ne zaman?

Ahmet Bolat, burada yaptığı açıklamasında 1. ve 2. etap olarak yapım çalışmalarına başlanan yaklaşık olarak 3 bin konutun, 2025 senesinin Mayıs ve Haziran aylarında teslim edilmeye başlayacağını açıkladı.

Ayrıca, projenin kalan 9 etabının da ihalelerinin yakın zamanlarda tamamlanacağının ve temel atma işlemlerine başlanacağının altını çizen Ahmet Bolat, "Şimdiden İstanbul'a ve tüm Türk Hava Yolları ailesine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

THY- Emlak Konut GYO Yenişehir Evleri'nde yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuluyor.

Proje kapsamında ilk sene için taksit ödeme rakamları, 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL şeklinde açıklandı.