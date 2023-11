“Ticari emlak balonu patlamak üzere”

Takip Et

Emre ERGÜL

Gary Shilling… 86 yaşındaki ABD’li finansal analist, bir kez daha dünya manşetlerinde… Tüm dünyayı sarsan 2008 finansal krizini 2006 yılında kaleme aldığı “Konut balonu muhtemelen patlayacak” makalesiyle öngören Shilling, yeni bir tahminde bulundu…

Yatırım podcasti The Julia La Roche Show’a katılan Shilling, “Şu anda en büyük balonun ticari gayrimenkul olduğunu düşünüyorum” dedi. Shilling, 2008’de birçok Wall Street bankasını çökerten ve küresel mali krize yol açan temerrütlere atıfta bulundu: “Bu, ipotekli konut kredisi çılgınlığı kadar büyük değil ama bence çatlamaya başlayan bir balon.”

"Borsa sert düşecek"

Pandeminin ardından yaygınlaşan ve pek çok şirkette model olarak uygulanan uzaktan veya hibrit çalışmanın ticari gayrimenkulleri etkileyeceğini belirten Shilling, “Şimdi boş olan ofis binaları var ve sorunlardan biri bu ofis binalarının vadelerinin yaklaşıyor olması.

Mortgage kredisi verenler ya kredileri yenilemek istemiyor ya da bunu yapmak için çok daha yüksek faiz oranları istiyorlar” diye devam etti. Konut piyasası kahini olarak bilinen Shilling'e göre ABD'de borsalar sert düşecek ve ekonomi resesyona girecek.

A. Gary Shilling & Co. Inc.’in sahibi olan Shilling, Amerika’nın önde gelen yayınları Forbes, The News York Times ve The Wall Street Journal’da düzenli olarak köşe yazıları yazıyor. Shilling ayrıca Japonya’nın önde gelen gazetesi Nikkei’nin Ekonomistler Kurulu’nun üyesi…

"Ticari gayrimenkul balonu" üç küresel rapora girdi

Gary Shilling’in yorumunu manşete taşıyan Fortune dergisinin yayınladığı üç rapor da ünlü ekonomisti destekler gibi… İlk raporun sahibi konut emlak komisyonculuğu şirket Nest Seekers'ın baş ekonomisti Erin Sykes’e ait: “Ticari alanların kiralarının zamanında ödenmesinde zorlanılıyor.”

İkinci rapor, Allianz Trade ekonomistlerinden: “Alışveriş merkezleri ve perakende gibi bazı mülkler bir şekilde korunmuş olsa da, ofis segmenti ağır darbe aldı. Yüksek faizler gayrimenkulleri risksiz devlet tahvillerine kıyasla daha az cazip hale getirdi ve varlık değerlerinde önemli bir düşüşe yol açtı.” Son rapor ise Goldman Sachs’ın Ticari Gayrimenkul Riskleri raporu: “Ofis piyasasının istikrara kavuşması birkaç yıl alabilir.”