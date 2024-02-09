Ticari gayrimenkulde küresel talep yükselişe geçecek

İngiltere'de bulunan küresel emlak danışmanlığı ve emlak ajansı Knight Frank’in “2024 yılı Küresel Ticari Gayrimenkul Yatırımları Raporu” geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. 2023’te ofis ve ticari gayrimenkul yatırımlarında daralma olduğu belirtilen raporda, 2024 beklentilerine de yer verildi.

Rapora göre; küresel şirketlerin yüzde 56’sının önümüzdeki 3 yıl içerisinde hibrit çalışma sistemini benimsemesi bekleniyor. Bu rakamın yüzde 23’ünün ise ofis-merkezli bir sistemde kalacağı vurgulanıyor. Uzaktan çalışma tercihlerinin yüzde 3’e düştüğü vurgulanan raporda, bu rakamın düşüşünün ofis pazarına yönelik talebin önümüzdeki süreçte de potansiyeli olduğunu gösterdiğine değiniliyor.

2023’te daralmanın, yüksek finansman maliyetleri, yapısal değişimlere bağlı mesleki taleplerde belirsizlik ve ekonomik görünümle ilgili endişelerin sebep olduğuna dikkat çekilen raporda, jeopolitik gerilimlerin de küresel olarak ticari gayrimenkul sektöründe yavaşlığa sebep olduğuna vurgu yapılıyor.

Türkiye’de de hareket bekleniyor

İstanbul’da bugüne dek 141 bin metrekarelik ticari gayrimenkul üretimi gerçekleştiren Bilgiçler Yapı’nın Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, “2023 yılında konut piyasasında ciddi bir daralma yaşandı. Buna rağmen ticari gayrimenkul yatırımcısı, konut yatırımcısı kadar hız kesmedi. Küresel pazarda olduğu gibi Türkiye’de de bir yavaşlama vardı.

Ancak enflasyondaki düşüş beklentimiz ve faiz oranlarının düşmesi gibi öngörülerimiz bize 2024 yılında hareketlilik olacağını işaret ediyor” diye konuştu. Yatırımcıların ilgisinin ticari gayrimenkullerden dağılmadığını gözlemlediklerini söyleyen Bilgiç, “Enflasyon oranında kazanç elde edebilecekleri bir enstrüman olduğu için, ticari gayrimenkul ve ofis yatırımcısının iştahında azalma yok” dedi.

“Modern ofisler tercih edilecek”

Knight Frank’in 2024 yılı Küresel Ticari Gayrimenkul Yatırımları Raporu’na göre, 2024’te şirketlerin, iş modellerine uygun, modern ve sürdürülebilir ofis alanlarını tercih etmeye devam edeceği belirtiliyor. 2023’te markalı ofis ve ticari gayrimenkul üreticilerinin çok üzülmediğini aktaran Ali Emre Bilgiç, “Yeni nesil mimariyle tasarlanan projeler, üretkenliği artıracak çözümlerin finansal performansı artıracağı öngörüsü, yatırımcıyı sektörümüzde bize çekiyor” dedi.

2024’te ofis ve dükkân yatırımlarının lokasyon, şehir merkezine yakınlık gibi faktörlerin öne çıkarak yapılacağını belirten Bilgiç, “Yeni veya yenilenmiş en iyi olanaklara, enerji verimliliğine ve uluslararası standartlara uygun yeni ofis - dükkân talebi gözlemliyoruz. Kurumlar kendi marka değerlerine uygun kriterlerde ofis-dükkân tercihlerinde bulunuyorlar. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de trendler değişiyor” diye konuştu.