Ticari gayrimenkuller en az 20 yılda dönüşür

İstanbul’daki çarpık kentleşme ve ticari işletmelerin bulunduğu bölgelerin depreme dayanıksız durumda olması, konutların yanı sıra ticari gayrimenkullerin de bir an önce dönüştürülmesi gerçeğini de ortaya koyuyor.

Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, İstanbul’da 300 bine yakın dönüşmeyi bekleyen işyeri olduğuna dikkat çekti. Bilginç, “İstanbul’un ticari ünitelerinde yapı stokunun çok büyük bir kısmı depreme direnç gösteremeyecek durumda. Olası bir depremde ciddi can ve mal kaybı yaşanması muhtemel. Bunun önüne geçmek için ticari gayrimenkulleri dönüştürmeye şimdi başlasak en az 20 yılımızı alır” dedi.

Eyüp-Topkapı-Bayrampaşa’da binlerce yapı riskli

Yaşam alanlarımızdan birinin de işyerlerimiz olduğuna vurgu yapan Bilgiç, “İşyerlerinin bulunduğu bölgeler, çalışan sayıları, faaliyet alanları her biri kentsel dönüşümde çok iyi incelenmesi ve riskli yapıların bir an önce dönüştürülmeye başlanması gerekiyor” dedi. İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki ticari yapı stokuna da dikkat çeken Bilgiç, “Topkapı, Eyüp, Bayrampaşa, Merter gibi bölgeler, İstanbul’un ticaretinin nabzının attığı yerler. Bu bölgelerdeki ticari yapı stokuna baktığımızda miladını doldurmuş binlerce ticarethane olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Acil eylem planı yapılmalı

Eski ticarethanelerin depreme karşı dayanıklılığının yanı sıra, olası bir afette, yangın söndürme, havalandırma gibi eksiklikleri olduğunu ifade eden Bilgiç, “İstanbul’da beklenen deprem gerçekleştiğinde araç giriş çıkışları dahi yapılamayacak derecede çarpık kentleşme var.

İşyerlerinde milyonlarca insanın can güvenliği için acil eylem planlarının yapılması gerekiyor” diye konuştu. İstanbul’un yatay mimariye dönüştürülmesi gerektiğinin de altını çizen Bilgiç, “Eski ve yüksek yapılar da yine ciddi can güvenliği tehdidi oluşturuyor. Dönüşümü sadece konut olarak düşünsek de, öncelikli olarak işyeri güvenliklerinin de sağlanması gerekiyor” şeklinde açıklamalarını sürdürdü.

6,6 milyar TL’lik yatırım yolda

Ali Emre Bilgiç, bugüne kadar 141 bin metrekarelik ticari gayrimenkul ürettiklerini söyledi. Bugüne kadar 97 villa ve 72 konut projesine imza attıklarını kaydeden Bilgiç, son 7 yılda 75 bin metrekare konut, 141 bin metrekarelik ticari üniteyi hayata geçirdiklerini vurguladı. 2025 yılına kadar 6,6 milyar TL’lik yeni yatırım planladıklarını ifade eden Bilgiç, ticari gayrimenkul ihtiyaçlarını önceki projelerinde çok iyi gözlemlediklerini kaydetti.