Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 53 şehirde bulunan 357 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor.

TOKİ açık artırması ne zaman yapılacak?

Emlak Müzayede’e yer alan bilgiye göre; 357 gayrimenkul için müzayede yapılacak. Müzayede tarihi ise 14-15 Mayıs 2025 olarak belirlendi. 157 konut ve 200 işyeri için yapılacak müzayedenin başlama saati 10.30.

TOKİ müzayedesi nerede yapılacak?

357 konut ve işyeri için açık artırma eş zamanlı olarak İstanbul ve Ankara’da yapılacak. İstanbul’daki müzayede Küçükçekmece’deki TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu’nda; Ankara’daki müzayede Çankaya Bilkent Otel ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Ankara ve İstanbul’da fiziki olarak yapılacak müzayedeye katılamayanlar için internet teklif verme imkânı olacak. TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden müzayedeye online olarak katılmak mümkün.

TOKİ ev ve işyeri müzayedesi hangi illeri kapsıyor?

TOKİ’nin satışa sunduğu 357 ev ve işyeri Türkiye’nin 53 şehrinde yer alıyor. Açık artırmaya dahil edilen gayrimenkullerin bulunduğu iller şöyle sıralandı:

* Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Antalya, Konya, Mersin, Ankara, Niğde, Çorum, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Kırıkkale, Amasya, Trabzon, Samsun, Kastamonu, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Muş, Van, Kars, Bitlis, Diyarbakır, Adana, Tunceli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Burdur, Afyonkarahisar, Isparta, Gaziantep, Aksaray, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Bartın, Giresun, Uşak.

TOKİ açık artırmasında ödeme şartları nasıl?

Konutlar yüzde 25 peşin, 72 ay vade; işyerleri yüzde 15 peşin 60 ay vade ile satılacak. Müzayede yer alan lot 212 ve lot 316 için ise yüzde 15 peşin, 120 ay vade uygulanacak.

TOKİ açık artırması için teminat bedelleri

357 gayrimenkul için yapılacak açık artırmaya katılmak için Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ne teminat bedeli yatırmak gerekiyor.

Teminat bedelleri ise şöyle:

* Muhammen bedeli 799 bin 999 liraya kadar olanlar için 50 bin lira

* Muhammen bedeli 800 bin ile 1 milyon 499 bin 999 liraya kadar olanlar için 100 bin lira

* Muhammen bedeli 1 milyon 500 bin lira ile 3 milyon 499 bin 999 liraya kadar olanlar için 200 bin lira

* Muhammen bedeli 3 milyon 500 bin ile 4 milyon 999 bin 999 liraya kadar olanlar için 500 bin lira

* Muhammen bedeli 5 milyon lira ve üstünde olanlar için 750 bin lira