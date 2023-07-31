Türk yatırımcılar gözünü İngiltere’ye çevirdi

Türk yatırımcılar yüzünü İngiltere’ye döndü. Dünyaca ünlü sporcuların, sanatçıların ve iş insanlarının gayrimenkul yatırımı için tercih ettiği ülke olan İngiltere’deki gayrimenkul kiralarındaki artışı fırsata çeviren Türk yatırımcılar, doğru gayrimenkulü bulmak için danışmanlıkların yolunu tutuyor. Türkiye’deki yatırımcılara döviz bazında kira geliri sağlayan gayrimenkul şirketi İngiltere Investment Genel Müdürü İsmail Gürkan ise İngiltere’nin gayrimenkul piyasasını değerlendirdi.

Londra gayrimenkul için cazip konumda

İngiltere’de özellikle Londra’nın iş dünyasının merkezi konumunda olduğunu, dünyanın en büyük şirketlerine ev sahipliği yaptığını belirten İngiltere Investment Genel Müdürü İsmail Gürkan, “Londra, finans, eğitim, bilim, sanat ve spor alanlarında lider bir lokasyon. Bu faktörler, Londra’yı gayrimenkul yatırımı için de cazip kılıyor. Ancak doğru gayrimenkulü bularak risklerin önüne geçmek için profesyonellerden yardım almak çok önemli” dedi.

İngiltere Investments Genel Müdür İsmail Gürkan, “Yatırımcı için her zaman en önemli şey güven olmuştur. İster ev alın ister farklı bir emtia. Eğer aldığınız ürüne veya sürece güvenmiyorsanız orada ticaret yapmak mümkün değil. Elbette bu durum İngiltere için de geçerli. Son dönemde İngiltere’de gayrimenkul yatırımı oldukça popüler hale geldi. Bize başvuran Türk yatırımcılar da hem aldığı gayrimenkulün değerleneceğine hem de süreçte çıkabilecek sorunlara karşı danışmanına güvenmek istiyor” ifadelerini kullandı.

İngiltere Investments Genel Müdür İsmail Gürkan, “Yatırımcıların en çok merak ettiği noktalardan birisi de komisyon konusu elbette. Düzenlediğimiz etkinliklerle İngiltere’deki pek çok ünlü inşaat şirketini yatırımcılarla buluşturuyoruz. Anlaşmalı projelerimizden gayrimenkul alımı yapan yatırımcılardan herhangi bir komisyon almıyoruz” diyerek sözlerine şunları ekledi:

Döviz bazlı kira getirisi ilgiyi artırıyor

“Bizi sektörümüzde öne çıkaran en önemli unsurlardan birisi de danışman kadromuzun alanında gerçekten yetkin insanlardan oluşması. Danışmanlarımız İngiltere’deki gayrimenkul piyasasına oldukça hakim. Bunun yanı sıra müşterilerimizin çıkarlarını koruma güdüsü, müşteri memnuniyetini de beraberinde getiriyor.”

İngiltere Investments Genel Müdür İsmail Gürkan, İngiltere’deki gayrimenkul piyasası hakkında şu bilgileri paylaştı: “HomeLet’in açıkladığı verilere göre Birleşik Krallık’ta Haziran’daki kira fiyatlarının bir önceki yıla kıyasla %10,4 arttığı kaydedilirken, benzer bir tablo Avrupa’nın gayrimenkul sektörünün merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da da görülüyor. Londra’daki kiraların geçtiğimiz yıla göre %11,3 yükseldiği belirtiliyor. Döviz bazlı kira getirisinin daha cazip hale gelmesi İngiltere’ye olan ilginin yoğunlaşmasına kapı aralıyor. Bunun yanı sıra Londra, finans, eğitim, bilim, sanat ve spor alanlarında da öne çıkıyor. Bu faktörler, şehrin dünyanın başka hiçbir yerinde olmadığı kadar gelir ve ziyaretçi çekmesini sağlıyor.”