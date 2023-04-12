Türkiye, hazır beton üretiminde Avrupa lideri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Merkez Bankası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verileri ile THBB üyelerinin, THBB dışındaki üreticilerin ve tedarikçilerin sağladığı bilgilerle hazırlanan rapor, Türkiye’nin hazır beton üretiminde Avrupa’da lider ülke konumunu sürdürdüğünü gösterdi. THBB’nin raporu, hazır beton sektörünün 32 milyar Türk lirasını aşan cirosu, 37 bini aşan istihdam hacmi ve yıllık 105 milyon metreküpü bulan üretimiyle Türkiye ekonomisi ve inşaat sektöründeki yerini ortaya koydu.

Yapı denetim süreçlerindeki bazı aksaklıkların üreticileri mağdur ettiğini belirten raporda, Türkiye'deki bütün hazır beton üreticilerinin THBB çatısı altında toplanmasına zemin hazırlayacak altyapının sağlanması gerektiğine dikkat çekildi.

Avrupa Hazır Beton Birliğinin (ERMCO) 2021 verilerine göre AB üyesi ülkelerin toplam üretim miktarı 272,5 milyon metreküp iken, Türkiye’nin tek başına 105 milyon metreküp beton ürettiği vurgulanan raporda, bu miktarla Türkiye’nin, AB ülkeleri arasında birinci ülke olduğu kaydedildi.

2021'in ilk iki çeyreğinde büyüme performansı sergileyen inşaat sektörünün 2022'nin son çeyreğine kadar küçüldüğüne dikkat çekilen raporda, bu dönem sürecinde GSYİH ile inşaat sektörü büyümesi arasında ciddi bir makas oluştuğu vurgulandı.

Raporda, “İnşaat sektörünün uzun süredir kırılgan yapısı devam etmektedir” ifadelerine yer verildi. Hazır Beton Sektörü Raporu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Daha önceki yıllarda çimento iç satışı ve hazır beton imalat endeksi verileri ile uyumlu olan sektör araştırması sonuçları 2022'de ayrışmıştır.

Hazır beton sektörünün 2022'de yüzde 0- yüzde 5 arasında bir büyüme gerçekleştirdiği tahmin edilmektedir” dedi. 2023 ile ilgili değerlendirmelerini de paylaşan Yavuz Işık, “2023'te sektörün kötümser senaryoda yüzde 5 küçüleceği, iyimser senaryoda ise yüzde 10 kadar büyüyebileceği tahmin edilmektedir” dedi.