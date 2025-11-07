‘Yeni Yuvam’ ile Ada manzarası faizsiz satılacak

Nurdoğan A. ERGÜN

Emlak Konut GYO, İs­tanbul Kartal’daki 30 milyar TL yatırım de­ğerine sahip Kuzey Adalar projesinin yeni etabını ta­nıttı. Emlak Konut GYO Ge­nel Müdürü Yasir Yılmaz’ın “ülke ekonomisine katkı sağ­layacak önemli bir çalışma” olarak nitelediği proje, 15 blokta 2 bin 281 konut içeri­yor.

Lansmanla birlikte dev­reye alınan ve büyük ilgi gö­ren ‘Yeni Yuvam Modeli’ kapsamında, fiyatları 11 mil­yon TL’den başlayıp 42 mil­yon TL’ye kadar çıkan Ada­lar manzaralı daireler, faiz­siz, peşinatsız, ara ödemesiz ve 60 aya varan vadelerle sa­tılıyor. Emlak Konut güven­cesiyle EPP ve ŞUA İnşaat iş birliği ile geliştirilen Kuzey Adalar projesinde, 2 bin 281 konutun yanında 132 ticari ünite bulunuyor. Kuzey Ada­lar’da 2027’nin sonunda ya­şamın başlaması planlanıyor.

Projede 300 dairenin satışı yapıldı

Kuzey Adalar Projesi’nin tanıtım lansmanınında konu­şan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, “Ku­zey Adalar, yalnızca modern bir yaşam alanı değil, aynı za­manda bölgenin gelişimine öncülük eden bir proje. Yak­laşık 30 milyar TL yatırım değeriyle ülkemiz ekonomi­sine katkı sağlayacak önem­li bir çalışmayı hayata geçiri­yoruz” dedi. Lansmana özel olarak Adalar manzaralı ye­ni etabın satışa çıktığını ak­taran Yılmaz, alım tarafında­ki ilgiye yönelik olarak “Hem yatırımcı ve hem de oturmak için alımlar paralel gidiyor” yorumunu yaptı. Kuzey Ada­lar’ı “şehrin denize açılan ye­ni penceresi” olarak göste­ren Yılmaz, projenin kentsel dönüşüm kapsamında nite­likli konut projesi olduğunu belirtti. Yılmaz, proje kapsa­mında 300 adet konutun sa­tışının yapıldığını da açıkladı.

“Alıcıların %80’i ‘Yeni Yuvam’ı tercih ediyor”

Öte yandan Emlak Konut ve Emlak Katılım iş birliğiyle geliştirilen Yeni Yuvam Mo­deli’nin vatandaşlar tarafın­dan büyük ilgi gördüğünü be­lirten Yılmaz, konut satışla­rında alıcıların yüzde 80’den fazlasının Yeni Yuvam Mo­deli’ni tercih ettiğini söyledi. Yılmaz, “Emlak Konut olarak sadece projeler üretmiyor, aynı zamanda konut finans­manında yenilikçi çözümler sunuyoruz. Vatandaşların güvenli konutlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla ye­ni finansman modelleri ge­liştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Bu kapsamda uygulanan Yeni Yuvam Mo­deli’nin, tasarruf finansma­nı esasına dayalı, faizsiz, pe­şinatsız ve ara ödemesiz bir sistem sunduğunu vurgula­yan Yılmaz, şöyle devam etti: “Bu modelle vatandaşlarımız, 60 aya varan vade seçeneğiyle tamamen anapara üzerinden taksitlendirilen, öngörülebi­lir ve sabit bir ödeme planına sahip oluyor. Tasarrufa dayalı bu sistem hem finansal istik­rarı destekliyor hem de konut sahibi olmayı erişilebilir ha­le getiriyor.” Tasarruf finans­manı kapsamında bin adet sözleşme imzalandığını, Em­lak Konut projeleri dışında da sisteme girenler olduğunu ifade eden Yılmaz, finansman modeli için diğer oyuncularla da görüştüklerini söyledi.

Yeni yaşam merkezi olma iddiası var

ŞUA İnşaat ile birlikte Ku­zey Adalar Projesi’ni geliş­tiren Emlak Planlama İnşa­at Proje Yönetimi ve Tica­ret AŞ (EPP) Genel Müdürü Alim Kaplaner, 90 bin met­rekarelik arsa üzerinde, 45 bin metrekare peyzaj alanı, 25 bin metrekare yekpare bahçe, 5 bin 200 metrekare sosyal tesis ve 132 mağazay­la Kuzey Adalar’ın bölgenin en kapsamlı karma yaşam projelerinden biri olduğunu söyledi. Emlak Konut işti­raki olarak 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren EPP, bugüne kadar 75 binden faz­la konutun üretiminde aktif rol üstlendi. ŞUA İnşaat Ge­nel Müdürü Nimetullah Ka­ya ise, Kuzey Adalar Projesi ile sadece binalar değil, bir yaşam kültürü inşa etmek istediklerini söyledi.

9 ayda 57 milyar TL’lik ön satış yapıldı

Emlak Konut GYO’nun 2025 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını paylaşan Genel Müdür Yasir Yılmaz, “Yılın ilk dokuz ayında 4 bin 832 adet bağımsız bölüm satışıyla 57 milyar TL’yi aşan ön satış gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2 bin 143 adet satış ve 21 milyar 256 milyon TL ciro kaydetmiştik. Bu da satış adedinde yüzde 125, satış gelirinde ise yaklaşık yüzde 168 artış anlamına geliyor” dedi.

Yıl sonu hedefinin 7 bin 522 adet bağımsız bölüm ve 77 milyar TL satış geliri olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bu güçlü performans, doğru planlama, güçlü ortaklıklar ve istikrarlı yönetim anlayışımızın sonucu” ifadelerini kullandı. Emlak Konut olarak 2025 yılı içerisinde 50 ihaleyi başarıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Yılmaz, bu ihalelerin sekizinin gelir paylaşımı modeliyle yürütülürken, toplam 56 milyar 570 milyon TL’lik satış geliri öngörüldüğünü, bunun 22 milyar 815 milyon TL’sinin Emlak Konut payı olarak hesaplandığını belirtti. Yılmaz, dokuzuncu gelir paylaşım ihalesinin de Aydın’da askıda olduğunu açıkladı.

“Kentsel dönüşümde önemli bir oyun kurucuyuz”

Emlak Konut olarak arsa alımlarına ve yeni projelere devam ettiklerini bildiren Yasir Yılmaz, sadece 15 ayda 80 milyar TL’lik arsa alımı yaptıklarını, önümüzdeki süreçte de alımlara devam edeceklerini belirtti. “Nitelikli yerlerde projeler geliştirmeye devam edeceğiz” diyen Yılmaz, kentsel dönüşüm tarafında da önemli bir oyuncu ve oyun kurucu olduklarını söyledi. Kentsel dönüşüm için iki model geliştirdiklerini anlatan Yılmaz, “Sağladığımız güven ile proje geliştirmelerde çıkan pürüzlerde regüle eden tarafız. Bazı projelerde de EPP ile ortak oluyoruz” dedi.