‘Yeni Yuvam’ ile Ada manzarası faizsiz satılacak
İstanbul Kartal’da 30 milyar TL’lik yatırımla Emlak Konut GYO, EPP ve ŞUA İnşaat iş birliğiyle hayata geçirilen Kuzey Adalar projesinde daireler, Yeni Yuvam Modeli kapsamında faizsiz, peşinatsız ve 60 ay vadeli ödeme seçenekleriyle satılıyor. Projede, fiyatlar 11 milyon TL’den başlayıp 42 milyon TL’ye kadar çıkıyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Emlak Konut GYO, İstanbul Kartal’daki 30 milyar TL yatırım değerine sahip Kuzey Adalar projesinin yeni etabını tanıttı. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz’ın “ülke ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir çalışma” olarak nitelediği proje, 15 blokta 2 bin 281 konut içeriyor.
Lansmanla birlikte devreye alınan ve büyük ilgi gören ‘Yeni Yuvam Modeli’ kapsamında, fiyatları 11 milyon TL’den başlayıp 42 milyon TL’ye kadar çıkan Adalar manzaralı daireler, faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz ve 60 aya varan vadelerle satılıyor. Emlak Konut güvencesiyle EPP ve ŞUA İnşaat iş birliği ile geliştirilen Kuzey Adalar projesinde, 2 bin 281 konutun yanında 132 ticari ünite bulunuyor. Kuzey Adalar’da 2027’nin sonunda yaşamın başlaması planlanıyor.
Projede 300 dairenin satışı yapıldı
Kuzey Adalar Projesi’nin tanıtım lansmanınında konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, “Kuzey Adalar, yalnızca modern bir yaşam alanı değil, aynı zamanda bölgenin gelişimine öncülük eden bir proje. Yaklaşık 30 milyar TL yatırım değeriyle ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir çalışmayı hayata geçiriyoruz” dedi. Lansmana özel olarak Adalar manzaralı yeni etabın satışa çıktığını aktaran Yılmaz, alım tarafındaki ilgiye yönelik olarak “Hem yatırımcı ve hem de oturmak için alımlar paralel gidiyor” yorumunu yaptı. Kuzey Adalar’ı “şehrin denize açılan yeni penceresi” olarak gösteren Yılmaz, projenin kentsel dönüşüm kapsamında nitelikli konut projesi olduğunu belirtti. Yılmaz, proje kapsamında 300 adet konutun satışının yapıldığını da açıkladı.
“Alıcıların %80’i ‘Yeni Yuvam’ı tercih ediyor”
Öte yandan Emlak Konut ve Emlak Katılım iş birliğiyle geliştirilen Yeni Yuvam Modeli’nin vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Yılmaz, konut satışlarında alıcıların yüzde 80’den fazlasının Yeni Yuvam Modeli’ni tercih ettiğini söyledi. Yılmaz, “Emlak Konut olarak sadece projeler üretmiyor, aynı zamanda konut finansmanında yenilikçi çözümler sunuyoruz. Vatandaşların güvenli konutlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni finansman modelleri geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.
Bu kapsamda uygulanan Yeni Yuvam Modeli’nin, tasarruf finansmanı esasına dayalı, faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz bir sistem sunduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: “Bu modelle vatandaşlarımız, 60 aya varan vade seçeneğiyle tamamen anapara üzerinden taksitlendirilen, öngörülebilir ve sabit bir ödeme planına sahip oluyor. Tasarrufa dayalı bu sistem hem finansal istikrarı destekliyor hem de konut sahibi olmayı erişilebilir hale getiriyor.” Tasarruf finansmanı kapsamında bin adet sözleşme imzalandığını, Emlak Konut projeleri dışında da sisteme girenler olduğunu ifade eden Yılmaz, finansman modeli için diğer oyuncularla da görüştüklerini söyledi.
Yeni yaşam merkezi olma iddiası var
ŞUA İnşaat ile birlikte Kuzey Adalar Projesi’ni geliştiren Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret AŞ (EPP) Genel Müdürü Alim Kaplaner, 90 bin metrekarelik arsa üzerinde, 45 bin metrekare peyzaj alanı, 25 bin metrekare yekpare bahçe, 5 bin 200 metrekare sosyal tesis ve 132 mağazayla Kuzey Adalar’ın bölgenin en kapsamlı karma yaşam projelerinden biri olduğunu söyledi. Emlak Konut iştiraki olarak 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren EPP, bugüne kadar 75 binden fazla konutun üretiminde aktif rol üstlendi. ŞUA İnşaat Genel Müdürü Nimetullah Kaya ise, Kuzey Adalar Projesi ile sadece binalar değil, bir yaşam kültürü inşa etmek istediklerini söyledi.
9 ayda 57 milyar TL’lik ön satış yapıldı
Emlak Konut GYO’nun 2025 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını paylaşan Genel Müdür Yasir Yılmaz, “Yılın ilk dokuz ayında 4 bin 832 adet bağımsız bölüm satışıyla 57 milyar TL’yi aşan ön satış gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2 bin 143 adet satış ve 21 milyar 256 milyon TL ciro kaydetmiştik. Bu da satış adedinde yüzde 125, satış gelirinde ise yaklaşık yüzde 168 artış anlamına geliyor” dedi.
Yıl sonu hedefinin 7 bin 522 adet bağımsız bölüm ve 77 milyar TL satış geliri olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bu güçlü performans, doğru planlama, güçlü ortaklıklar ve istikrarlı yönetim anlayışımızın sonucu” ifadelerini kullandı. Emlak Konut olarak 2025 yılı içerisinde 50 ihaleyi başarıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Yılmaz, bu ihalelerin sekizinin gelir paylaşımı modeliyle yürütülürken, toplam 56 milyar 570 milyon TL’lik satış geliri öngörüldüğünü, bunun 22 milyar 815 milyon TL’sinin Emlak Konut payı olarak hesaplandığını belirtti. Yılmaz, dokuzuncu gelir paylaşım ihalesinin de Aydın’da askıda olduğunu açıkladı.
“Kentsel dönüşümde önemli bir oyun kurucuyuz”
Emlak Konut olarak arsa alımlarına ve yeni projelere devam ettiklerini bildiren Yasir Yılmaz, sadece 15 ayda 80 milyar TL’lik arsa alımı yaptıklarını, önümüzdeki süreçte de alımlara devam edeceklerini belirtti. “Nitelikli yerlerde projeler geliştirmeye devam edeceğiz” diyen Yılmaz, kentsel dönüşüm tarafında da önemli bir oyuncu ve oyun kurucu olduklarını söyledi. Kentsel dönüşüm için iki model geliştirdiklerini anlatan Yılmaz, “Sağladığımız güven ile proje geliştirmelerde çıkan pürüzlerde regüle eden tarafız. Bazı projelerde de EPP ile ortak oluyoruz” dedi.