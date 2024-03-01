Yüksek faiz ve fiyatlarla kaliteli konuta erişim zor

Hamide HANGÜL

Tavukçuoğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tavukçuoğlu, bugünkü konut fiyatları ve faiz oranlarıyla kaliteli konuta erişimin zor olduğunu vurguladı. Aynı zaman Anadolu Yakası İnşaatçılar Derneği (AYİDER) eski Başkanı da olan Tavukçuoğlu, inşaat maliyetlerinin enflasyonun üzerinde yükseldiğine dikkati çekti.

Tavukçuoğlu, “Diyelim ki enflasyon 100’se, bunun inşaat sektörüne yansıması yüzde 150 gibi odu. Bazı ürünlerde yüzde 200 gibi oldu. Malzemeye ulaşmak da güçleşti. Sadece fiyat açısından değil, üretim açısından da yeterli olmadı. Konuta ulaşmak ekonomik olarak çok zorlaştı” diye konuştu.

10 bin TL’lik kiralık evler 50 bin TL’ye çıktı

Şu anda markalı konut üretiminin hareketlendiğine işaret eden Tavukçuoğlu, “Merkezde lüks konut dediğimiz bölgede bir üretim var, ancak bunun bir şekilde tüketilmesi lazım.

İşte bütün sıkıntı orada. Bu fiyatlarla, bu faiz oranlarıyla, insanlarımız kaliteli konuta erişmekte bir hayli zorlanacaklar. Bu da kira fiyatlarına yansıyor. Gördüğümüz gibi 3 bin TL’lik evler 20 bin TL, 10 bin TL’lik evler 50 bin TL, 20 bin TL’lik evler de 70 bin, 80 bin TL kiraları gördük ve konuşuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanlar faize koşuyor"

Bugün faiz oranlarının geldiği noktanın, kredi taksitlerini zorladığına işaret eden Tavukçuoğlu, mevduata verilen yüksek faizin de konuta yatırımı daralttığına dikkati çekti.

Tavukçuoğlu, şöyle devam etti: “İnsanlar, parasını korumak için bazen konuta yatırım yapıyor. Ancak tasarruf mevduatı yaparsanız, orada da bankalar, rakamları yüksek tutarsa, bu defa konut talep azalıyor. Faize koşuyor insanlar. Yani insanlar enflasyona karşı korunma güdüsüyle hareket ediyorlar.”

"Konut yatırımcısı beklemede"

Tüketicinin enflasyon karşısında korunma aracı olarak yatırım tercihlerine de değinen Tavukçuoğlu, “Faizler düşmedikten sonra insanların konuta dönmesi, parasını korumak için ikinci bir konut alması söz konusu değil. Yani yüzde 50 çok iyi bir getiri görünüyor.

Ancak bu arada enflasyona da dikkat etmek lazım” değerlendirmesi yaptı. Milyonlarca insanın, bir sosyal konut edinmek için ömrünü verdiği bir ortamda, önceliğin konuta acil ihtiyacı olan vatandaşlara verilmesi gerektiğinin altını çizen Tavukçuoğlu, “Bunun için de devlet desteği şart” önerisinde bulundu.

“Gayrimenkul bir bakarsınız bu gün hiç artmaz, ancak iki sene sonra bakarsanız yüzde 100 artar” diyen Melih Tavukçuoğlu, “Yatırım amaçlı konut alanlar şu anda bekliyor, ya döviz, mevduat ya da altın gibi değerlere yöneliyor. Konuta bir akışı sağlamak için faizlerin düşmesi, piyasaların oturması lazım” ifadelerini kullandı.

Büyük Kulüp’te başkanlık için yarışacak

Türkiye’de 1882 yılında kurulan Büyük Kulüp’te 24 Mart’ta başkanlık seçimi yapılacak. Eski adıyla Cercle d’Orient olan Büyük Kulüp’te, başkanlık için kendisi dahil 5 adayın yarışacağını söyleyen Melih Tavukçuoğlu, şu anda üye sayısının 9 binin üzerinde bulunduğunu söyledi. Tavukçuoğlu, “Büyük Kulüp tarihinde ilk defa 5 adaylı bir seçime giriyoruz” dedi.

“Devlet arsa üretmeli”

Melih Tavukçuoğlu, Türkiye’de enflasyon nedeniyle konut fiyatlarına ulaşmanın zorlaştığını, fiyat artışlarına karşı devletin arsa üretmesi gerektiğini söyledi. Tavukçuoğlu, “İnşaat maliyetinin yüzde 50’sini arsa oluşturuyor. Devlet bize arsa üretirse ve enflasyon ulaşılabilir bir seviyeye indirilirse, insanlar önünü görebilirse, biz müteahhitler konut yapacak arsa bulabilirsek, biz bu konutları üretiriz.

Devlet imkanlarıyla yaratılan arsalar bize uygun fiyatlı verilirse, uygun fiyatlı konut üretilebilir ve vatandaşımız da o konuta ulaşabilir. Başka yolu yok. İnsanlar, arz arttığında, kira öder gibi konut aldığında onun kiralık eve ihtiyacı yok ki. Kendi evinizin, uzun vadeli kira öder gibi sahibi olursunuz.”