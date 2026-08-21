Yunan adalarında konut fiyatları uçuşta

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Yunanistan’ın turistik adalarında ev sahibi olmak giderek daha pahalı hale geliyor. 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin veriler, hem dünyaca ünlü tatil merkezlerinde hem de daha küçük adalarda konut fiyatlarının yükselişini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Gayrimenkul platformu Spitogatos’un verilerine göre, Ege adalarında konutların ortalama metrekare satış fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak 2 bin 941 Euro'ya çıktı. İyon adalarında da yüzde 5,9’luk artışla metrekare fiyatı 2 bin 531 Euro'ya yükseldi.

En dikkat çekici artışlardan biri ise Girit’te yaşandı. Adada konutların ortalama metrekare fiyatı yıllık yüzde 6,9 artışla 2 bin 250 euroya ulaştı. Girit’te konut fiyatlarındaki beş yıllık artış ise yüzde 50’yi buldu.

Antiparos, Mikonos’u solladı

Kiklad Adaları’ndaki fiyatlar, Yunanistan gayrimenkul piyasasında dikkat çeken yeni bir tablo ortaya çıkardı. Küçük Antiparos Adası, ortalama konut fiyatlarında lüks turizmin simge adreslerinden Mikonos’u geride bıraktı.

Antiparos’ta ortalama satış fiyatı metrekare başına 7 bin 600 Euro'ya yükseldi. Aynı rakam Mikonos’ta 7 bin 59 Euro, Paros’ta ise 5 bin 263 Euro olarak hesaplandı.

Son dönemde güçlü fiyat artışlarının görüldüğü Antiparos, böylece Yunanistan’ın yeni lüks gayrimenkul merkezlerinden biri haline geliyor. Antiparos’un yanı sıra Folegandros, Kythnos ve Paros da yatırımcıların giderek daha fazla ilgi gösterdiği Kiklad adaları arasında yer alıyor.

Mikonos’ta lüks konutların metrekaresi 16 bin Euro

Antiparos ortalama fiyatlarda öne geçse de Mikonos, Yunanistan’ın en pahalı ve en fazla talep gören gayrimenkul piyasalarından biri olmayı sürdürüyor.

Adadaki lüks yazlık konutlarda fiyatların metrekare başına 16 bin Euro'ya kadar çıktığı belirtiliyor. Santorini de üst segment gayrimenkul piyasasındaki konumunu korurken, Paros özellikle uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

İyon adalarında zirve Paxos’un

Fiyat artışı yalnızca Kiklad Adaları ile sınırlı değil. İyon adalarında en yüksek fiyat metrekare başına 3 bin 846 Euro ile Paxos’ta görülüyor.

Sporad Adaları’nda ise Skiathos, 3 bin 521 Euro'luk metrekare fiyatıyla ilk sırada bulunuyor. Turizm altyapısının güçlü, konut arzının ise sınırlı olduğu adalarda talebin fiyatları yukarı taşıdığı belirtiliyor.

On İki Ada’da da dikkat çekici artışlar yaşanıyor. Leros’ta konut fiyatları bir yılda yüzde 30’dan fazla, Kalymnos’ta ise yaklaşık yüzde 20 yükseldi.

Patmos’ta metrekare fiyatları 5 bin Euro'ya ulaşırken, Rodos’taki premium konutlarda fiyatlar 6 bin 750 Euro'ya kadar çıkıyor.

Yunan adalarına en fazla Amerikalılar ilgi gösteriyor

Yunanistan’ın ada gayrimenkul piyasasındaki yükselişin arkasında yabancıların güçlü talebi bulunuyor. Yunan adalarında konut arayan yabancılar arasında Amerikalılar ilk sırada yer alıyor.

ABD vatandaşlarını sırasıyla İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa’dan gelen alıcılar takip ediyor.

Üstelik yabancıların Yunanistan’dan konut satın alma nedenleri de değişiyor. Talebin giderek Golden Visa programından çok ikinci konut ve yaşam tarzı tercihlerinden kaynaklandığı belirtiliyor.

2025 yılında Yunanistan’dan gayrimenkul alan yabancıların yarısından fazlası satın aldıkları evi ikinci konut veya tatil evi olarak kullanmayı amaçladı. Golden Visa’yı temel gerekçe olarak gösterenlerin oranı ise yalnızca yüzde 8 oldu.

Yabancıların yeni gözdesi Girit

Yabancı yatırımcıların ilgisinin yoğunlaştığı bölgelerin başında Girit geliyor. 2026 yılında Yunanistan’da tatil evi arayan yabancıların her üç kişiden birinin Girit’i tercih ettiği belirtiliyor.

Özellikle Batı Avrupa ülkelerinden gelen alıcıların talebi öne çıkıyor. Veriler, yabancı yatırımcıların artık yalnızca Mikonos ve Santorini gibi dünyaca ünlü destinasyonlara yönelmediğini; daha uygun fiyat, ikinci konut ve yatırım potansiyeli sunan alternatif Yunan adalarını da radarına aldığını gösteriyor.