Ev alıp satanlar dikkat: DASK'ta yeni dönem başlıyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları'nda yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle "Menfaat Sahibinin Değişmesi" başlıklı maddede değişikliğe gidilerek, sigortalı taşınmazın el değiştirmesi halinde DASK poliçesinin nasıl uygulanacağı yeniden belirlendi.

Konut satışında DASK devri sona eriyor

Yeni düzenlemeye göre, sigortalı bir taşınmazın satış yoluyla el değiştirmesi durumunda mevcut DASK poliçesi yeni mülk sahibine devredilmeyecek.

DASK sözleşmesi, taşınmazın tapuda yeni sahibi adına tescil edildiği tarih itibarıyla sona erecek.

Kullanılmayan primler iade edilecek

Sona eren DASK poliçesi kapsamında kullanılmayan günlere karşılık gelen ödenmiş primler sigorta sahibine iade edilecek.

Tapu müdürlükleri veya devir işlemini yapmaya yetkili idareler ise taşınmazın yeni sahibi adına geçerli bir Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesi bulunup bulunmadığını kontrol edecek.

Miras yoluyla devirde poliçe devam edecek

Taşınmazın miras gibi satış dışındaki yollarla el değiştirmesi halinde ise mevcut DASK sözleşmesi yeni hak sahibiyle devam edecek.

Yeni hak sahibi, değişikliği sözleşmenin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sigorta şirketine bildirecek.

Sigorta şirketlerine 24 saat süre

Sigorta şirketi veya acente, bildirimin alınmasının ardından 24 saat içinde menfaat değişikliğini içeren zeyilname düzenleyerek poliçeyi yeni hak sahibine vermekle yükümlü olacak.

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları'nda yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten 15 gün sonra yürürlüğe girecek.