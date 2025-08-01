1 Ağustos 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine zam geliyor! (Akaryakıt fiyatlarında zam-indirim var mı?)

Akaryakıt fiyatları 1 Ağustos 2025 Cuma gününde de her gün olduğu gibi araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?

1 Ağustos 2025 Cuma günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. Geçtiğimiz hafta cuma günü LPG’ye yapılan 48 kuruşluk zammın ardından yeni haftaya sabit fiyatlarla girildi.

Benzin ve motorin zammı kapıda!

Ancak sektör kaynakları, benzin ve motorin fiyatlarına cumartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL’nin üzerinde zam yapılmasını bekliyor.

Türkiye genelinde pompa fiyatlarında bölgesel farklılıklar görülse de İstanbul, Ankara ve İzmir’deki fiyatlar şu aralıkta seyrediyor:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,27 TL

Motorin: 53,61 TL

LPG: 26,48 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,12 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 51,96 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 26,38 TL

İzmir

Benzin: 52,29 TL

Motorin: 54,83 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Araç sahiplerinin her gün takip ettiği akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalara göre şekilleniyor. Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru esas alınarak belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV, EPDK payı ve KDV eklenerek nihai pompa fiyatı oluşturuluyor.