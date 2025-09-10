10 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? | İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt piyasasında belirleyici olmaya devam ediyor. Ancak 10 Eylül 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Vatandaşlar, her gün Google gibi arama motorlarında “Benzinin litresi ne kadar?”, “Motorin kaç TL oldu?”, “LPG fiyatlarında son durum” gibi sorularla güncel fiyatları takip ediyor. Bugün de fiyatlarda zam ya da indirim yapılmadı.

10 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL

Fiyatlar nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra KDV ilavesiyle birlikte pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.