11 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı bugün ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri vatandaşların yakın takibinde. “Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?”, “Benzin ve motorine zam var mı?”, “LPG fiyatı kaç TL?” soruları arama motorlarında en çok aratılan konular arasında yer alıyor.

Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar pompa fiyatlarını doğrudan etkilerken, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 52.10 TL

Motorin: 53.19 TL

LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 51.94 TL

Motorin: 53.05 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara:

Benzin: 52.95 TL

Motorin: 54.20 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir:

Benzin: 53.28 TL

Motorin: 54.53 TL

LPG: 27.53 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.