Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile birlikte vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Güncel akaryakıt fiyatlarını merak eden vatandaşlar Google ve benzeri arama motorları üzerinden "Benzinin litresi kaç TL?", "Motorin fiyatları ne kadar?", "LPG fiyatları kaç lira oldu?" gibi soruları aratıyor.

Temmuz ayının ilk haftasında yapılan otomatik ÖTV güncellemesinin ardından akaryakıt fiyatlarında yaşanan artık son olarak 9 Temmuz 2025’te motorine yapılan 1,20 TL'lik zam ile devam etti. Döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanma ise bu artışları desteklemeye devam ediyor.

Vatandaşların yakından takip ettiği 11 Temmuz 2025 Cuma sabahı itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

📍 İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,22 TL/LT

Motorin: 53,56 TL/LT

LPG: 26,06 TL/LT

📍 İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,08 TL/LT

Motorin: 53,45 TL/LT

LPG: 25,46 TL/LT

📍 Ankara

Benzin: 51,91 TL/LT

Motorin: 54,44 TL/LT

LPG: 25,96 TL/LT

📍 İzmir

Benzin: 52,24 TL/LT

Motorin: 54,78 TL/LT

LPG: 25,91 TL/LT



