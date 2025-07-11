11 Temmuz 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?
Otomatik ÖTV zammıyla Temmuz ayında adından çokça söz ettiren akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Dolar kuru ve brent petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle motorin ve benzin fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. 9 Temmuz’da motorine yapılan 1,20 TL’lik zammın ardından mazot fiyatları birçok şehirde 55 TL’yi aşarken, benzin fiyatları da 52 TL’ye dayandı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde güncel fiyatlar dikkat çekerken, LPG fiyatlarında da küçük çaplı artışlar yaşandı. İşte il il 11 Temmuz 2025 Cuma güncel akaryakıt fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile birlikte vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.
Güncel akaryakıt fiyatlarını merak eden vatandaşlar Google ve benzeri arama motorları üzerinden "Benzinin litresi kaç TL?", "Motorin fiyatları ne kadar?", "LPG fiyatları kaç lira oldu?" gibi soruları aratıyor.
Temmuz ayının ilk haftasında yapılan otomatik ÖTV güncellemesinin ardından akaryakıt fiyatlarında yaşanan artık son olarak 9 Temmuz 2025’te motorine yapılan 1,20 TL'lik zam ile devam etti. Döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanma ise bu artışları desteklemeye devam ediyor.
Vatandaşların yakından takip ettiği 11 Temmuz 2025 Cuma sabahı itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
📍 İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,22 TL/LT
Motorin: 53,56 TL/LT
LPG: 26,06 TL/LT
📍 İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,08 TL/LT
Motorin: 53,45 TL/LT
LPG: 25,46 TL/LT
📍 Ankara
Benzin: 51,91 TL/LT
Motorin: 54,44 TL/LT
LPG: 25,96 TL/LT
📍 İzmir
Benzin: 52,24 TL/LT
Motorin: 54,78 TL/LT
LPG: 25,91 TL/LT