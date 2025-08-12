12 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum (Benzin, motorin ve LPG kaç TL?)
Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergilerdeki değişikliklere bağlı olarak belirlenmeye devam ediyor. 12 Ağustos 2025 Salı günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 51,50 TL, motorin 52,07 TL seviyesinde bulunuyor. Ankara’da benzin 52,21 TL, motorin 52,95 TL’den, İzmir’de ise benzin 52,53 TL, motorin 53,29 TL’den satılıyor. LPG fiyatlarında da sabit seyir sürüyor.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, vergilere yapılan zamlarla birlikte akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları yatırımcılar ve sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.
Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?
12 Ağustos 2025 Salı günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,50 TL
Motorin: 52,07 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,35 TL
Motorin: 51,95 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 52,21 TL
Motorin: 52,95 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 52,53 TL
Motorin: 53,29 TL
LPG: 26,33 TL
Akaryakıt fiyatlar nasıl belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor. Bu fiyatlara ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, sonrasında ise KDV ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.