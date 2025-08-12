12 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum (Benzin, motorin ve LPG kaç TL?)

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, vergilere yapılan zamlarla birlikte akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları yatırımcılar ve sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?

12 Ağustos 2025 Salı günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,50 TL

Motorin: 52,07 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,35 TL

Motorin: 51,95 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 52,21 TL

Motorin: 52,95 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 52,53 TL

Motorin: 53,29 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatlar nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor. Bu fiyatlara ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, sonrasında ise KDV ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.