12 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? | İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt piyasasında yön tayin etmeyi sürdürüyor.

Araç sahipleri Google ve benzeri arama motorları üzerinden “Benzin ne kadar?”, “Motorin kaç TL oldu?” ve “LPG fiyatlarında son durum” gibi sorgularla güncel rakamları yakından takip ediyor.

Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?

12 Eylül 2025 Cuma sabahı itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin 52-54 TL, motorin 54-56 TL, LPG ise 25-27 TL aralığında işlem görmeye devam ediyor.

12 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu fiyata ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV ilavesiyle birlikte pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.