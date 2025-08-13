13 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum (Benzin, motorin ve LPG kaç TL?)

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, vergilere yapılan zamlarla birlikte akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları yatırımcılar ve sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?

13 Ağustos 2025 Çarşamba günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı.

13 Ağustos Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 51,50 TL, motorin 52,07 TL, LPG ise 26,51 TL seviyesinde bulunuyor. Anadolu Yakası’nda ise benzinin litresi 51,35 TL, motorin 51,95 TL, LPG 25,88 TL olarak satışa sunuluyor.

Başkent Ankara’da benzinin litresi 52,21 TL, motorin 52,95 TL, LPG ise 26,40 TL.

İzmir’de ise benzin 52,53 TL, motorin 53,29 TL, LPG ise 26,33 TL seviyesinde işlem görüyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu fiyatlara ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.