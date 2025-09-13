13 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? | İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatlarında son durum

13 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt piyasasında yön belirleyici olmaya devam ediyor. Ancak 13 Eylül 2025 Cumartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin 52-54 TL, motorin 54-56 TL, LPG ise 25-27 TL bandında işlem görmeyi sürdürüyor.
Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?
Ancak araç sahiplerinin merakla takip ettiği fiyatlarda 13 Eylül 2025 Cumartesi günü itibarıyla herhangi bir değişiklik olmadı.
13 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 52,84 TL
Motorin: 54,25 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 52,69 TL
Motorin: 54,13 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 53,63 TL
Motorin: 55,19 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 53,95 TL
Motorin: 55,53 TL
LPG: 26,33 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu fiyata ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV ilavesiyle birlikte pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.