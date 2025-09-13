13 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? | İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt piyasasında belirleyici olmaya devam ediyor. Türkiye’nin üç büyük ili İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin 52-54 TL, motorin 54-56 TL, LPG ise 25-27 TL bandında işlem görmeye devam ediyor.

Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?

Ancak araç sahiplerinin merakla takip ettiği fiyatlarda 13 Eylül 2025 Cumartesi günü itibarıyla herhangi bir değişiklik olmadı.

13 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu fiyata ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV ilavesiyle birlikte pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.