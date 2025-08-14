14 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum (Benzin, motorin ve LPG kaç TL?)

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, vergilerdeki artışlarla birlikte akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişim, benzin, motorin ve LPG fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam ederken, sürücüler günlük fiyatları yakından takip ediyor.

Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?

14 Ağustos 2025 Perşembe günü akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı.

Güncel akaryakıt fiyatları (14 Ağustos 2025 Perşembe)

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 51,50 TL

Motorin: 52,07 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 51,35 TL

Motorin: 51,95 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 52,21 TL

Motorin: 52,95 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 52,53 TL

Motorin: 53,29 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu tutarlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve EPDK payı ekleniyor, ardından Katma Değer Vergisi (KDV) ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı oluşturuluyor.