15 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum (Benzin, motorin ve LPG kaç TL?)

Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, vergilerdeki artışlarla birlikte akaryakıt fiyatlarının seyrini belirlemeyi sürdürüyor.

15 Ağustos 2025 Cuma günü akaryakıtta herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.

Güncel akaryakıt fiyatları (15 Ağustos 2025 Cuma)

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 51,50 TL

Motorin: 52,07 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 51,35 TL

Motorin: 51,95 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 52,21 TL

Motorin: 52,95 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 52,53 TL

Motorin: 53,29 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kurundaki hareketlilik dikkate alınarak belirleniyor. Bu tutarlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı eklendikten sonra Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanarak pompa satış fiyatı oluşturuluyor.