15 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum (Benzin, motorin ve LPG kaç TL?)

Akaryakıt fiyatları 15 Ağustos 2025 Cuma günü değişmedi. Benzin, motorin ve LPG’de herhangi bir zam ya da indirim uygulanmazken, fiyatlar döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilikten etkilenmeye devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel pompa fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları

Kaan Ege Kayan kaan.ege@dunya.com
Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, vergilerdeki artışlarla birlikte akaryakıt fiyatlarının seyrini belirlemeyi sürdürüyor.

15 Ağustos 2025 Cuma günü akaryakıtta herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.

Güncel akaryakıt fiyatları (15 Ağustos 2025 Cuma)

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 51,50 TL
Motorin: 52,07 TL
LPG: 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 51,35 TL
Motorin: 51,95 TL
LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 52,21 TL
Motorin: 52,95 TL
LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 52,53 TL
Motorin: 53,29 TL
LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kurundaki hareketlilik dikkate alınarak belirleniyor. Bu tutarlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı eklendikten sonra Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanarak pompa satış fiyatı oluşturuluyor.

 