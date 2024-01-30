15 milyon hanenin doğal gazı Filyos tesisinden karşılanacak

İnceleme gezisinin ardından bir açıklama yapan Bakan Bayraktar, “Filyos, Karadeniz gazını, 2020’deki keşif sonrasında 3 yıldan kısa bir süre içerisinde karaya getirdiğimiz ve BOTAŞ’ın sistemine hemen buradan birkaç kilometre ileride bağladığımız lokasyon.

Bu anlamda hakikaten Türkiye’nin doğal gaz üssü haline geldi diyebiliriz” diye konuştu. Bayraktar, buradaki çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini anlatarak “Bugün itibarıyla üretimimiz 2,7 milyon metreküpe ulaşmış durumda.

Ve inşallah en kısa zamanda bu üretimi 10 milyon metreküpe akabinde de nihai olarak günlük 40 milyon metreküpe çıkarmak ve 15 milyon hanemize doğal gazı buradan tedarik etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Sakarya Gaz Sahasında şu ana kadar 23 kuyu kazdıklarını belirten Bayraktar, “Dünyanın en hızlı geliştirilen projelerinden biri oldu.

170 km. mesafeden gazı taşıyoruz. Buradan da BOTAŞ’ın sisteminden evlerimize, tüketicilerimize ulaştırıyoruz. İnşallah projeyi önümüzdeki süreçte daha da hızlandırmak suretiyle milletimizin, memleketimizin, sanayimizin, evlerimizin ihtiyacı olan doğal gazın önemli bir kısmını buradan sunmuş olacağız” dedi.