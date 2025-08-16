Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, vergilerdeki artışlarla birlikte akaryakıt fiyatlarının seyrini belirlemeyi sürdürüyor. 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü akaryakıtta herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.

Vatandaşların yakından takip ettiği güncel pompa fiyatları şu şekilde:

İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 51,50 TL, Motorin 52,07 TL, LPG 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin 51,35 TL, Motorin 51,95 TL, LPG 25,88 TL

Ankara: Benzin 52,21 TL, Motorin 52,95 TL, LPG 26,40 TL

İzmir: Benzin 52,53 TL, Motorin 53,29 TL, LPG 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kurundaki hareketlilik dikkate alınarak belirleniyor. Bu fiyatlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı eklendikten sonra Katma Değer Vergisi (KDV) eklenerek pompa satış fiyatı oluşturuluyor.