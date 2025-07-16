Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte Türkiye'de akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Araç sahipleri, "Motorin (Mazot) ne kadar oldu?", "Benzinin litresi kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını ararken, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

16 Temmuz 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

16 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,25 TL

Motorin (Mazot): 53,59 TL

LPG: 26,06 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,11 TL

Motorin: 53,48 TL

LPG: 25,46 TL

Ankara

Benzin: 51,93 TL

Motorin: 54,46 TL

LPG: 25,96 TL

İzmir

Benzin: 52,26 TL

Motorin: 54,80 TL

LPG: 25,91 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru temel alınarak hesaplanıyor. Bu verilerle belirlenen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK payı ekleniyor. Son olarak KDV'nin de dahil edilmesiyle nihai pompa satış fiyatı oluşturuluyor.