17 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de zam var mı?

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik sürerken, akaryakıt fiyatları 16 Eylül 2025 Salı günü sabit kaldı.

Araç sahiplerinin merak ettiği “Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?” sorusunun yanıtı değişmedi. Benzin, motorin ve LPG’de herhangi bir fiyat güncellemesi yapılmadı.

Türkiye’nin üç büyük ili İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin fiyatı 52-54 TL, motorin fiyatı 54-56 TL, LPG fiyatı 25-27 TL aralığında işlem görmeye devam ediyor.

17 Eylül 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu fiyatın üzerine ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV ilavesiyle birlikte pompa satış fiyatı belirleniyor.