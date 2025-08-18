18 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum (Benzin, motorin ve LPG kaç TL?)

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, vergilere yapılan zamlarla birlikte akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları yatırımcılar ve sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?

18 Ağustos 2025 Pazartesi günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı.

18 Ağustos 2025 Pazartesi günü güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 51,50 TL

Motorin: 52,07 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 51,35 TL

Motorin: 51,95 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 52,21 TL

Motorin: 52,95 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 52,53 TL

Motorin: 53,29 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kurlarındaki hareketlilik dikkate alınarak belirleniyor.

Bu tutarlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı eklendikten sonra Katma Değer Vergisi (KDV) ekleniyor ve pompa satış fiyatı oluşturuluyor.