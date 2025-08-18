18 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum (Benzin, motorin ve LPG kaç TL?)
Akaryakıt fiyatları 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü sabit kaldı. Benzin, motorin ve LPG’de herhangi bir zam ya da indirim yapılmazken, fiyatlar döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı seyrini sürdürüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel pompa fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası ürün fiyatları, kur hareketleri ve vergi oranları etkili oluyor.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, vergilere yapılan zamlarla birlikte akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları yatırımcılar ve sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.
Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?
18 Ağustos 2025 Pazartesi günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı.
18 Ağustos 2025 Pazartesi günü güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 51,50 TL
Motorin: 52,07 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 51,35 TL
Motorin: 51,95 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 52,21 TL
Motorin: 52,95 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 52,53 TL
Motorin: 53,29 TL
LPG: 26,33 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kurlarındaki hareketlilik dikkate alınarak belirleniyor.
Bu tutarlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı eklendikten sonra Katma Değer Vergisi (KDV) ekleniyor ve pompa satış fiyatı oluşturuluyor.