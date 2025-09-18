18 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar izlenmeye devam ederken, akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?

Araç sahiplerinin merak ettiği “Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?” sorusuna verilen yanıt değişmedi. 18 Eylül 2025 Perşembe günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları sabit kaldı.

Türkiye’nin üç büyük ili İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin 52-54 TL, motorin 54-56 TL, LPG ise 25-27 TL aralığında işlem görmeyi sürdürüyor.

18 Eylül 2025 Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu fiyata ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV ilavesiyle pompa satış fiyatı belirleniyor.