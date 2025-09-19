19 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?

Araç sahiplerinin merakla takip ettiği “Akaryakıtta zam var mı, indirim olacak mı?” sorusunun yanıtı sabit kaldı. Türkiye’nin üç büyük ili İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar aynı seviyelerde işlem görüyor.

Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanma izlenmeye devam edilirken, 19 Eylül 2025 Cuma günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.

19 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu fiyata Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve EPDK payı ekleniyor, ardından Katma Değer Vergisi (KDV) ilavesiyle pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.