2 Ağustos 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine zam bekleniyordu (Akaryakıt fiyatlarında zam-indirim var mı?)

Akaryakıt fiyatları 2 Ağustos 2025 Cumartesi gününde de her gün olduğu gibi araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Akaryakıt fiyatları 2 Ağustos Cumartesi sabahı itibarıyla zam beklenmesine rağmen sabit kaldı.

Benzin ve motorine 1 liranın üzerinde zam bekleniyordu

Sektör kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, 2 Ağustos Cumartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinde 1 liranın üzerinden bir artış bekleniyordu. Ancak sabah saatlerinde kontrol edildiğinde akaryakıt fiyatlarına herhangi bir zam yansımadığı görüldü.

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,27 TL

Motorin: 53,61 TL

LPG: 26,48 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,12 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 51,96 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 26,38 TL

İzmir

Benzin: 52,29 TL

Motorin: 54,83 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile dolar kuru üzerinden hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV, EPDK payı ve KDV’nin eklenmesiyle nihai pompa fiyatları oluşuyor. Bu nedenle dövizdeki artış ve uluslararası ham petrol fiyatları, yerli pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor.