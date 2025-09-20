20 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?

Araç sahiplerinin merak ettiği “Benzin, motorin ve LPG’ye zam ya da indirim var mı?” sorusunun yanıtı değişmedi.

Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?

Türkiye’nin üç büyük ili İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar aynı seviyelerden işlem görmeye devam ederken herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

20 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatlar nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu fiyatlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve EPDK payı ekleniyor, ardından Katma Değer Vergisi (KDV) ilavesiyle pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.