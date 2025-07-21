21 Temmuz 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Petrol ve döviz piyasasındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 51 TL bandında seyrederken, motorin fiyatları 54 TL'yi aştı. LPG fiyatları ise 25 TL civarında işlem görüyor. 21 Temmuz 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.
21 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.
Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve dolar/TL paritesine bağlı olarak günlük şekilde güncelleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları ise büyükşehirlerde şu şekilde:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,27 TL
Motorin: 53,61 TL
LPG: 26,06 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,12 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 25,46 TL
Ankara
Benzin: 51,96 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 25,96 TL
İzmir
Benzin: 52,29 TL
Motorin: 54,83 TL
LPG: 25,91 TL
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru temel alınarak hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra KDV ile birlikte pompa satış fiyatı oluşturuluyor.