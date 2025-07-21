21 Temmuz 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

21 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve dolar/TL paritesine bağlı olarak günlük şekilde güncelleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları ise büyükşehirlerde şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,27 TL

Motorin: 53,61 TL

LPG: 26,06 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,12 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 25,46 TL

Ankara

Benzin: 51,96 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 25,96 TL

İzmir

Benzin: 52,29 TL

Motorin: 54,83 TL

LPG: 25,91 TL

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru temel alınarak hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra KDV ile birlikte pompa satış fiyatı oluşturuluyor.