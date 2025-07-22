22 Temmuz 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını etkilemeye devam ederken, 22 Temmuz Salı gününde İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatları da belli oldu. Akaryakıt fiyatlarında 22 Temmuz Salı günü itibarıyla herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor. Peki 22 Temmuz 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzinin ve motorinin litre fiyatı kaç lira? İşte akaryakıtta güncel fiyatlar...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Brent petrol fiyatı ve dolar/TL kuru günlük olarak değiştikçe, Türkiye’deki akaryakıt fiyatları da bu değişkenlere bağlı olarak yeniden belirleniyor.
Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?
22 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı.
İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,27 TL
Motorin: 53,61 TL
LPG: 26,06 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,12 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 25,46 TL
Ankara
Benzin: 51,96 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 25,96 TL
İzmir
Benzin: 52,29 TL
Motorin: 54,83 TL
LPG: 25,91 TL
Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra, KDV de dahil edilerek pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.