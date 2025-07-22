Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Brent petrol fiyatı ve dolar/TL kuru günlük olarak değiştikçe, Türkiye’deki akaryakıt fiyatları da bu değişkenlere bağlı olarak yeniden belirleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?

22 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı.

İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,27 TL

Motorin: 53,61 TL

LPG: 26,06 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,12 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 25,46 TL

Ankara

Benzin: 51,96 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 25,96 TL

İzmir

Benzin: 52,29 TL

Motorin: 54,83 TL

LPG: 25,91 TL

Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra, KDV de dahil edilerek pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.