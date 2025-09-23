23 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de zam ya da indirim var mı?
Akaryakıt fiyatları yeni güne değişiklik olmadan başladı. Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar yakından izlenirken, 23 Eylül 2025 Salı günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin 52-54 TL, motorin 54-56 TL, LPG ise 25-27 TL aralığında işlem görmeye devam ediyor.
Akaryakıt fiyatları yeni haftaya sabit seviyelerle başladı.
Brent petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilik yakından izlenirken, 23 Eylül 2025 Salı günü pompa fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı.
23 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul, Ankara ve İzmir’de geçerli güncel fiyatlar şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 53,07 TL
Motorin: 54,40 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 52,92 TL
Motorin: 54,28 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 53,90 TL
Motorin: 55,40 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 54,23 TL
Motorin: 55,73 TL
LPG: 26,33 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, sonrasında KDV ilavesiyle pompa satış fiyatı belirleniyor.