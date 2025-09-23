23 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de zam ya da indirim var mı?

Akaryakıt fiyatları yeni haftaya sabit seviyelerle başladı.

Brent petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilik yakından izlenirken, 23 Eylül 2025 Salı günü pompa fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı.

23 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul, Ankara ve İzmir’de geçerli güncel fiyatlar şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 53,07 TL

Motorin: 54,40 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52,92 TL

Motorin: 54,28 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 53,90 TL

Motorin: 55,40 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 54,23 TL

Motorin: 55,73 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, sonrasında KDV ilavesiyle pompa satış fiyatı belirleniyor.