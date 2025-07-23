23 Temmuz 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum (Akaryakıt fiyatlarında zam-indirim var mı?)
23 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle akaryakıt fiyatları yakından takip edilirken, İstanbul, Ankara ve İzmir’de pompa fiyatları da belli oldu. Benzinin litre fiyatı 51,12 TL ile 52,29 TL arasında değişirken, motorin 53,61 TL ile 54,83 TL arasında satılıyor. LPG fiyatı ise 25,46 TL ile 26,06 TL bandında yer alıyor.
Akaryakıt fiyatları 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Bu nedenle vatandaşlar, pompa fiyatlarında bir artış ya da düşüş olup olmadığını yakından izliyor.
Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?
Enerji sektöründen edinilen bilgilere göre, 23 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim kararı uygulanmadı. Şehir bazlı olarak küçük farklılıklar görülmekle birlikte, genel fiyat seviyelerinde bir değişiklik yaşanmadı.
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,27 TL
Motorin: 53,61 TL
LPG: 26,06 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,12 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 25,46 TL
Ankara
Benzin: 51,96 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 25,96 TL
İzmir
Benzin: 52,29 TL
Motorin: 54,83 TL
LPG: 25,91 TL
Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra, KDV dahil edilerek pompa fiyatları oluşturuluyor.
Yeni bir zam ya da indirim gelişmesi yaşanmadığı sürece, fiyatlar mevcut seviyesini koruyacak. Ancak döviz kuru ve petrol piyasalarındaki gelişmelere göre ilerleyen günlerde yeni değişiklikler yaşanabilir.