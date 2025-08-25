25 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum (Benzin, motorin ve LPG kaç TL?)
Akaryakıt fiyatları 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü vatandaşların gündeminde. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları değişmeye devam ediyor. Bugün için herhangi bir zam ya da indirim bulunmazken, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyat listesi belli oldu.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü benzin, motorin ve LPG fiyatları vatandaşların gündeminde.
Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları yakından takip edilirken, bugün için herhangi bir zam veya indirim bulunmuyor.
İstanbul
Avrupa Yakası
Benzin: 51,63 TL
Motorin: 52,15 TL
LPG: 26,51 TL
Anadolu Yakası
Benzin: 51,48 TL
Motorin: 52,03 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 52,41 TL
Motorin: 53,09 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 52,73 TL
Motorin: 53,43 TL
LPG: 26,33 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya ek olarak ÖTV ve EPDK payı dahil ediliyor, ardından KDV eklenerek pompa satış fiyatı belirleniyor.