25 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum (Benzin, motorin ve LPG kaç TL?)

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü benzin, motorin ve LPG fiyatları vatandaşların gündeminde.

Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları yakından takip edilirken, bugün için herhangi bir zam veya indirim bulunmuyor.

İstanbul

Avrupa Yakası

Benzin: 51,63 TL

Motorin: 52,15 TL

LPG: 26,51 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 51,48 TL

Motorin: 52,03 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 52,41 TL

Motorin: 53,09 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 52,73 TL

Motorin: 53,43 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya ek olarak ÖTV ve EPDK payı dahil ediliyor, ardından KDV eklenerek pompa satış fiyatı belirleniyor.