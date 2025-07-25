25 Temmuz 2025 Cuma sabahı itibarıyla LPG (otogaz) fiyatlarına beklenen zam geldi.

LPG'ye ne kadar zam geldi?

Sektör kaynaklarından dün edinilen bilgi doğrultusunda bugünden geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına litre başına 42 kuruşluk artış yansıtıldı.

Benzin ve motorine zam bekleniyor mu?

Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir artış ya da indirim uygulanmadı. Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir sürerken, akaryakıt piyasasında temkinli bekleyiş devam ediyor.

Zamla birlikte, şehir bazında LPG fiyatları güncellendi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de LPG litre fiyatları yeni seviyelere yükseldi.

İşte 25 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları:

Güncel akaryakıt fiyatları (25 Temmuz 2025 Cuma)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,33 TL

Motorin: 53,67 TL

LPG: 26,48 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,12 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 51,96 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 26,38 TL

İzmir

Benzin: 52,29 TL

Motorin: 54,83 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’de Akdeniz piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuruna bağlı olarak rafineri çıkış fiyatlarına göre belirleniyor. Bu fiyatlara ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra KDV dahil edilerek pompa fiyatı oluşturuluyor.

LPG fiyatlarındaki bu artış, özellikle otogaz kullanan araç sahiplerinin maliyetlerini doğrudan etkileyecek. Benzin ve motorin tarafında ise gelecek hafta yeni bir fiyat hareketliliği yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu.