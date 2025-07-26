26 Temmuz 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum (Akaryakıt fiyatlarında zam-indirim var mı?)

Akaryakıt fiyatları 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü itibarıyla araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?

En son dün LPG fiyatlarına 48 kuruş zam gelirken enerji sektöründen edinilen bilgilere göre, 26 Temmuz tarihinde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında bir güncelleme yapılmadı. Ancak şehirler arasında küçük fiyat farkları gözlemleniyor.

Güncel verilere göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki pompa fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,27 TL

Motorin: 53,61 TL

LPG: 26,48 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,12 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 51,96 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 26,38 TL

İzmir

Benzin: 52,29 TL

Motorin: 54,83 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik baz alınarak belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına, ÖTV ve EPDK payı ekleniyor ve son olarak KDV ilavesiyle pompa fiyatları oluşuyor.