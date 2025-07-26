26 Temmuz 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum (Akaryakıt fiyatlarında zam-indirim var mı?)
Akaryakıt fiyatlarında 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü itibarıyla herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalara rağmen benzin, motorin ve LPG fiyatları sabit kaldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de litre fiyatları belli olurken, benzinin litre fiyatı 51,12 TL ile 52,29 TL arasında değişiyor. Motorin 53,61 TL ile 54,83 TL bandında satılırken, LPG litre fiyatı 25,88 TL ile 26,48 TL arasında bulunuyor.
Akaryakıt fiyatları 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü itibarıyla araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?
En son dün LPG fiyatlarına 48 kuruş zam gelirken enerji sektöründen edinilen bilgilere göre, 26 Temmuz tarihinde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında bir güncelleme yapılmadı. Ancak şehirler arasında küçük fiyat farkları gözlemleniyor.
Güncel verilere göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki pompa fiyatları şu şekilde:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,27 TL
Motorin: 53,61 TL
LPG: 26,48 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,12 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 51,96 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 26,38 TL
İzmir
Benzin: 52,29 TL
Motorin: 54,83 TL
LPG: 26,33 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik baz alınarak belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına, ÖTV ve EPDK payı ekleniyor ve son olarak KDV ilavesiyle pompa fiyatları oluşuyor.