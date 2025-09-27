27 Eylül Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de zam ya da indirim var mı?
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar izlenmeye devam ederken, araç sahiplerinin merak ettiği “Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?” sorusu yanıt buldu. Buna göre 27 Eylül Cumartesi günü akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin 52-54 TL, motorin 54-56 TL, LPG ise 25-27 TL bandında işlem görmeye devam ediyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Zam ya da indirim yok
Araç sahiplerinin en çok merak ettiği “Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?” sorusuna verilen yanıt değişmedi. 27 Eylül tarihinde benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 52,84 TL
Motorin: 54,25 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 52,69 TL
Motorin: 54,13 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 53,63 TL
Motorin: 55,19 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 53,95 TL
Motorin: 55,53 TL
LPG: 26,33 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu tutara ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV ilavesiyle pompa satış fiyatı belirleniyor.