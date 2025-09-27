27 Eylül Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de zam ya da indirim var mı?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Zam ya da indirim yok

Araç sahiplerinin en çok merak ettiği “Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?” sorusuna verilen yanıt değişmedi. 27 Eylül tarihinde benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu tutara ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV ilavesiyle pompa satış fiyatı belirleniyor.