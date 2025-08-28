28 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum (Benzin, motorin ve LPG kaç TL?)

Akaryakıt fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Döviz kuru, Brent petrol fiyatları ve vergi artışlarının etkisiyle fiyatlar sık sık değişirken, vatandaşlar pompada güncel rakamları yakından takip ediyor.

Benzine zam gelmişti

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik olmazken, benzine 1,21 TL zam yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olan artışın ardından gözler bugüne çevrildi.

28 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Perşembe günü itibarıyla fiyatlarda yeni bir artış ya da indirim yapılmadı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar şöyle:

İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 52,84 TL, motorin 52,15 TL, LPG 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin 52,69 TL, motorin 52,03 TL, LPG 25,88 TL

Ankara: Benzin 53,63 TL, motorin 53,09 TL, LPG 26,40 TL

İzmir: Benzin 53,95 TL, motorin 53,43 TL, LPG 26,33 TL

Fiyatlar nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu rakamlara ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.