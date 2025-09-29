29 Eylül Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de zam ya da indirim var mı?

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt piyasasında yakından izlenirken, 29 Eylül itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.

İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 53,15 TL

Motorin: 54,44 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52,99 TL

Motorin: 54,30 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 53,98 TL

Motorin: 55,43 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 54,31 TL

Motorin: 55,75 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu fiyata Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Son aşamada Katma Değer Vergisi (KDV) ilavesiyle pompa satış fiyatı belirleniyor.