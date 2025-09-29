29 Eylül Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de zam ya da indirim var mı?
Brent petrol ve döviz hareketleri yakından takip edilirken, akaryakıt fiyatlarında 29 Eylül itibarıyla herhangi bir değişiklik olmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları sabit kaldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin 52-54 TL, motorin 54-56 TL, LPG ise 25-27 TL bandında işlem görmeye devam ediyor.
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt piyasasında yakından izlenirken, 29 Eylül itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.
İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 53,15 TL
Motorin: 54,44 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 52,99 TL
Motorin: 54,30 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 53,98 TL
Motorin: 55,43 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 54,31 TL
Motorin: 55,75 TL
LPG: 26,33 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu fiyata Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Son aşamada Katma Değer Vergisi (KDV) ilavesiyle pompa satış fiyatı belirleniyor.