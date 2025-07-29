29 Temmuz 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum (Akaryakıt fiyatlarında zam-indirim var mı?)

Akaryakıt fiyatları 29 Temmuz 2025 Salı gününde de her gün olduğu gibi araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?

Akaryakıt fiyatlarında 29 Temmuz 2025 Salı sabahı itibarıyla herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. Geçtiğimiz hafta cuma günü LPG’ye yapılan 48 kuruşluk zammın ardından, yeni haftaya sabit fiyatlarla girildi.

Bugün için benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir güncelleme yapılmadı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,27 TL

Motorin: 53,61 TL

LPG: 26,48 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,12 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 51,96 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 26,38 TL

İzmir

Benzin: 52,29 TL

Motorin: 54,83 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’deki akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kurları dikkate alınarak belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor; KDV ilavesiyle birlikte pompa fiyatı nihai halini alıyor.