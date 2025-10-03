3 Ekim akaryakıt fiyatları: LPG'ye zam geldi! Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları açıklandı | Benzin kaç TL? Motorin ne kadar? LPG fiyatları ne kadar oldu?

3 Ekim akaryakıt fiyatları | Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Akaryakıt fiyatları 3 Ekim itibarıyla güncellendi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre LPG’ye gece yarısından itibaren 1,18 TL zam yapıldı ve fiyatlar 28 TL seviyelerine yaklaştı. Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar açıklandı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
LPG'ye ne kadar zam geldi?
3 Ekim itibarıyla LPG’ye 1,18 TL zam yapıldı. Zammın ardından LPG fiyatları 28 TL seviyelerine yaklaştı.
Benzin ve motorinde değişiklik yok
Benzin ve motorin fiyatlarında ise 3 Ekim itibarıyla herhangi bir zam veya indirim uygulanmadı.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 53,29 TL
Motorin: 54,48 TL
LPG: 27,71 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 53,13 TL
Motorin: 54,35 TL
LPG: 27,08 TL
Ankara
Benzin: 54,13 TL
Motorin: 55,48 TL
LPG: 27,60 TL
İzmir
Benzin: 54,46 TL
Motorin: 55,81 TL
LPG: 27,53 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının hesaplanmasında Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru esas alınıyor. Bu verilerden elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Son aşamada KDV’nin de dahil edilmesiyle nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.