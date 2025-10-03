3 Ekim akaryakıt fiyatları: LPG'ye zam geldi! Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları açıklandı | Benzin kaç TL? Motorin ne kadar? LPG fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

LPG'ye ne kadar zam geldi?

3 Ekim itibarıyla LPG’ye 1,18 TL zam yapıldı. Zammın ardından LPG fiyatları 28 TL seviyelerine yaklaştı.

Benzin ve motorinde değişiklik yok

Benzin ve motorin fiyatlarında ise 3 Ekim itibarıyla herhangi bir zam veya indirim uygulanmadı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 53,29 TL

Motorin: 54,48 TL

LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 53,13 TL

Motorin: 54,35 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 54,13 TL

Motorin: 55,48 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 54,46 TL

Motorin: 55,81 TL

LPG: 27,53 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının hesaplanmasında Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru esas alınıyor. Bu verilerden elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Son aşamada KDV’nin de dahil edilmesiyle nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.