3 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları | Motorine dev zam kapıda! Yarın tabelaya yansıyacak
Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle akaryakıt fiyatları sürücülerin gündeminde. 3 Eylül 2025 Çarşamba günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim yapılmazken, sektörden alınan bilgilere göre Perşembe gününden itibaren motorine 2,10 TL zam bekleniyor. Benzinde ise fiyat değişikliği öngörülmüyor.
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt piyasasında yön belirlemeye devam ediyor. Ancak 3 Eylül 2025 Çarşamba günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı.
Motorine zam yolda
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 4 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,10 TL fiyat artışı bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.
3 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul’da akaryakıt fiyatları
Avrupa Yakası
Benzin 52,84 TL
Motorin 52,15 TL
LPG 26,51 TL
Anadolu Yakası
Benzin 52,69 TL
Motorin 52,03 TL
LPG 25,88 TL
Ankara’da akaryakıt fiyatları
Benzin: 53,63 TL
Motorin: 53,09 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir’de akaryakıt fiyatları
Benzin: 53,95 TL
Motorin: 53,43 TL
LPG: 26,33 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV ilavesiyle birlikte pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.