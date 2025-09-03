Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt piyasasında yön belirlemeye devam ediyor. Ancak 3 Eylül 2025 Çarşamba günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı.

Motorine zam yolda

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 4 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,10 TL fiyat artışı bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

3 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul’da akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin 52,84 TL

Motorin 52,15 TL

LPG 26,51 TL

Anadolu Yakası

Benzin 52,69 TL

Motorin 52,03 TL

LPG 25,88 TL

Ankara’da akaryakıt fiyatları

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 53,09 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir’de akaryakıt fiyatları

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 53,43 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV ilavesiyle birlikte pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.