31 Temmuz 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum (Akaryakıt fiyatlarında zam-indirim var mı?)

Akaryakıt fiyatları 31 Temmuz 2025 Perşembe gününde de her gün olduğu gibi araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?

Akaryakıt fiyatlarında 31 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı.

Geçtiğimiz hafta cuma günü LPG’ye yapılan 48 kuruşluk zammın ardından, yeni haftaya fiyatlar sabit şekilde başladı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki pompa fiyatlarında küçük bölgesel farklar görülse de, genel tablo stabil kalmaya devam ediyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,27 TL

Motorin: 53,61 TL

LPG: 26,48 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,12 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 51,96 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 26,38 TL

İzmir

Benzin: 52,29 TL

Motorin: 54,83 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak oluşturuluyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, son olarak KDV ilavesiyle birlikte nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.